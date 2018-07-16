Иркутянин едва не задавил собственного сына



Сотрудники выехали на место, но двери им никто не открыл. Дежурный отправил на место следственно-оперативную группу. Когда сотрудники проникли в квартиру, они обнаружили спящего мужчину и придавленного им уже не кричащего месячного ребёнка.



Ребёнку оказали первую медицинскую помощью. Его удалось спасти. Сейчас жизни малыша ничего не угрожает, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



В Черемхово удалось спасти придавленного мужчиной месячного ребёнка. В дежурную часть поступило сообщение от соседа, о том, что в соседней квартире долгое время плачет ребёнок.