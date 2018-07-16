В Бурятии поймали 50-летнего «чёрного лесоруба»

Материалы о лесонарушении переданы в отделение полиции по Заиграевскому району.Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 3000 до 5000 рублей, на должностных лиц от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, на юридических лиц от 200 тыс. рублей до 500 тыс. рублей. В случае если ущерб, причинённый лесному фонду составляет более 5000 рублей, нарушителю грозит уголовная ответственность.Лесники просят жителей Бурятии незамедлительно сообщать о фактах незаконных рубок и других нарушениях лесного законодательства на горячую линию лесной охраны по телефону (3012)20-44-44 или в Единые дежурные диспетчерские службы районов.