В Иркутской области водитель сбил насмерть 4-летнюю малышку

15 июля в Иркутской области в городе Бирюсинске произошло смертельное ДТП. Там водитель «Жигулей сбил насмерть 4-летнюю девочку.

Всё произошло, когда малышка каталась на велосипеде вдоль проезжей части. Обстоятельства смертельного ДТП выясняются.