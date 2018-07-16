15 июля в Иркутской области в городе Бирюсинске произошло смертельное ДТП. Там водитель «Жигулей сбил насмерть 4-летнюю девочку.
Всё произошло, когда малышка каталась на велосипеде вдоль проезжей части. Обстоятельства смертельного ДТП выясняются.
|
16 Июля
15 Июля
Популярное
|
В Иркутской области водитель сбил насмерть 4-летнюю малышку
Происшествия, Фото:
Девочка каталась на велосипеде вдоль дороги
15 июля в Иркутской области в городе Бирюсинске произошло смертельное ДТП. Там водитель «Жигулей сбил насмерть 4-летнюю девочку.
Всё произошло, когда малышка каталась на велосипеде вдоль проезжей части. Обстоятельства смертельного ДТП выясняются.
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Информации о пострадавших нет
Это пытался сделать бывший заключённый колонии
Малыша придавил уснувший на нём мужчина
Мужчина рубил сосны
Девочка каталась на велосипеде вдоль дороги
Авария произошла на «зебре»
Он вылетел из кабины
С января по июнь 2018 года в Бурятии произошло 29 несчастных случаев на производстве
Водитель второй машины госпитализирован в больницу
Пятитысячные купюры он тратил их в магазинах, а также дарил знакомым
У преступников изъяли 9 тонн рыбы
Происшествия, 15.07.2018
Известный добытчик криптовалюты обещает крупное вознаграждение за поимку воров
Происшествия, 15.07.2018
Виновником столкновения стал 19-летний водитель. ФОТО
Происшествия, 14.07.2018
Родные и близкие погибшего сотрудника DNS со слезами на глазах вышли на митинг, чтобы добиться справедливого расследования. ФОТО, ВИДЕО
Происшествия, 14.07.2018
Несколько экипажей правоохранителей ранним утром преследовали нарушителей. ФОТО
|
Соцсети
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
13.07.2018
Ямпил Багша
Доктор буддийской философии, мастер тибетской медицины
11.07.2018
Пётр Покацкий
директор Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Бурятия.
27.06.2018
Вадим Бредний
Руководитель группы компаний "Титан"
12.06.2018
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
29.05.2018
Туяна Будаева
Блог об искусстве
28.05.2018
Туяна Будаева
Блог об искусстве
04.05.2018
Загрузка...