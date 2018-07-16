В Улан-Удэ осудят фальшивомонетчика из Забайкалья



В сентябре прошлого года мужчина у неизвестных купил в Чите 63 поддельные купюры по 5 тысяч рублей. Приехав в Улан-Удэ, с помощью фальшивых банкнот совершал покупки, дарил их знакомым, которые тратили их по своему усмотрению.



За перевозку в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центробанка было возбуждено уголовное дело. Преступнику грозит до 8 лет колонии.



Сейчас дело передано в суд, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

