У преступников изъяли 9 тонн рыбы
Республиканская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении организованной группы (ОПГ), занимавшейся продажей омуля.
По версии следствия, с сентября по октябрь 2017 года ОПГ из трёх человек в Кабанском районе скупала незаконно выловленный в нерестовый период байкальский омуль, чтобы продавать его в Бурятии и в Иркутской области.
- Деятельность преступной группы пресечена в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведённых сотрудниками республиканского управления ФСБ и МВД по республике. По месту жительства обвиняемых изъято 27 672 экземпляра байкальского омуля на общую сумму более 9 миллионов рублей, то есть в крупном размере. Общий вес изъятых незаконно добытых водных биологических ресурсов превысил 13 тонн. По ходатайству следователя суд поместил организатора преступной группы под стражу, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Лидер ОПГ в ходе предварительного следствия заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и помог в раскрытии уголовного дела. В итоге в суд отправили дела в отношении двух браконьеров. После этого злоумышленника выпустили под залог.
13 июля уголовное дело направлено в суд. Преступникам грозит до двух лет колонии.
В Бурятии торговцы омулем пойдут под суд
Происшествия, Фото:
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