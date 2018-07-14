Росгвардейцы устроили погоню за дебоширами в Улан-Удэ









Оказалось, что правоохранители задержали нарушителей общественного порядка. Было задействованы несколько сотрудников вневедомственной охраны.



- Сотрудники Управления вневедомственной охраны Управления Росгвардии по республике Бурятия выполняли задачу по задержанию нарушителей общественного порядка. Задержанные были переданы сотрудникам полиции, - сообщили «Байкал-Dailу» в пресс-службе Росгвардии Бурятии.



Как сообщал «Байкал-Dailу», в апреле в Улан-Удэ росгвардейцы

Оказалось, что правоохранители задержали нарушителей общественного порядка. Было задействованы несколько сотрудников вневедомственной охраны.- Сотрудники Управления вневедомственной охраны Управления Росгвардии по республике Бурятия выполняли задачу по задержанию нарушителей общественного порядка. Задержанные были переданы сотрудникам полиции, - сообщили «Байкал-Dailу» в пресс-службе Росгвардии Бурятии.Как сообщал «Байкал-Dailу», в апреле в Улан-Удэ росгвардейцы устроили погоню за вором с рынка «Динамо» . Тогда бойцам Росгвардии пришлось в ходе погони блокировать автомобиль.

Как стало известно «Байкал-Dailу», сегодня ранним утром в Железнодорожном районе Улан-Удэ бойцы Росгвардии устроили погоню за нарушителями общественного порядка. По словам очевидцев, в погоне за дебоширами принимали участие четыре экипажа.- Ни свет, ни заря сегодня прямо под окнами была погоня. Несколько машин Росгвардии кружили рядом с домами по улице Маяковского. После погони одного дебошира точно поймали, - сообщил «Байкал-Dailу» очевидец происшествия.