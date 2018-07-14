Польского дипломата избили на рейсе Иркутск – Москва



После приземления самолёта в Москве пострадавший дипломат обратился в медучреждение, где прошёл осмотр. Ему также оказали помощь как польские консульские службы в РФ, так и МИД республики.



- После прилёта из Иркутска с ушибами обратился гражданин Польши, дипломат. Во время полёта один из пассажиров - россиянин - вёл себя буйно на борту лайнера. Посетив туалет, без видимых причин он набросился с кулаками на стоявшего ближе всех в очереди в санузел потерпевшего и нанёс ему множественные удары, - сообщили «Интерфаксу» в медслужбе Шереметьево.



При этом уточняется, что конфликт возник на бытовой почве. «По предварительным данным, хулигану не понравилось, что стоявшие в очереди пассажиры торопили его и давали понять, что также хотят воспользоваться туалетом», - отметил собеседник агентства. После инцидента хулигана задержали полицейские.



Польский дипломат вернулся домой, сообщил представитель польского МИДа Артур Ломпарт. Как отметили польские СМИ, Варшава направила Москве запрос с требованием уточнить подробности инцидента и привлечь виновного к ответственности. Как сообщает сам дипломат, нападавший на него мужчина, был невменяем.



Инцидент произошёл 11 июля, когда один из пассажиров рейса Иркутск-Москва набросился на гражданина Польши с кулаками, сообщает Газета.ru.