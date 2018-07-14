Сорвавшийся со скалы на Байкале турист провисел 17 часов на дереве



Информация о происшествии поступила в пятницу около 8 часов утра, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области. Житель города Кемерово 12 июля преодолевал путь от мыса Кадильный до Больших Котов Иркутского района. Мужчина не рассчитал свои силы, предпочтя более сложный и безлюдный маршрут.









В районе скалистого мыса Скрипер на западном побережье озера Байкал он поскользнулся на сыром мхе, потерял равновесие и сорвался вниз. При падении успел зацепиться за растущее на склоне дерево. На нём он провёл около 17 часов, пытаясь связаться с экстренными службами. Из-за отсутствия стабильной связи сделать это ему удалось только к утру. На место незамедлительно выехали 4 спасателя. В районе скалистого мыса Скрипер на западном побережье озера Байкал он поскользнулся на сыром мхе, потерял равновесие и сорвался вниз. При падении успел зацепиться за растущее на склоне дерево. На нём он провёл около 17 часов, пытаясь связаться с экстренными службами. Из-за отсутствия стабильной связи сделать это ему удалось только к утру. На место незамедлительно выехали 4 спасателя.







- С помощью альпинистского снаряжения мужчина был поднят на тропу. Он мог самостоятельно передвигаться, но находился в состоянии шока. После спуска со скальника, на катере его доставили в населённый пункт Большие Коты, где ему была оказана медицинская помощь. Поисково-спасательная операция заняла порядка шести часов, - сообщает спасатель Никольского подразделения Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России Андрей Яковлев.









Сообщать о походе спасателям



В Иркутской области отмечается значительное увеличение потока туристов, в том числе, прибывающих из других регионов. На сегодняшний день на различных маршрутах – пеших, горных и водных - находятся 18 туристских групп, прошедших регистрацию в аварийно-спасательных формированиях. Так, в пожарно-спасательной службе Иркутской области на учёт поставлены 12 групп общей численностью 45 человек, в Байкальском поисково-спасательном отряде МЧС России – 6 групп из 80 человек, в составе которых - 39 детей.



К сожалению, не все осознают важность регистрации тургруппы или одиночного похода, от которой напрямую зависит скорость реагирования спасательных подразделений в случае происшествия. Сотрудники МЧС России напоминают: постановка на учёт – обязательное мероприятие и осуществляется не позднее, чем за 7 суток до выхода на маршрут путём подачи заявки туристической организацией, руководителем группы или самим туристом.



Как отмечают специалисты, туристы-одиночки наиболее подвержены потенциальным рискам на маршрутах, поэтому граждан убедительно просят воздержаться от походов вне состава туристских групп.

48-летнего мужчину из Кемерово, сорвавшегося со скальника на одном из популярных туристских маршрутах, спасли накануне сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.