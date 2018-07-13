В Сибири молодая мать нечаянно утопила младенца



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области завершено расследование уголовного дела в отношении 25-летней жительницы Кировского округа Омска, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).



По данным следствия, 22 апреля после 21 часов обвиняемая, употребив сильнодействующее вещество, решила покупать 5-месячную дочь. Для этого она, положив ребенка на подставку для купания в пластиковую ванночку, стала набирать воду, но почувствовав себя плохо, не выключив воду, оставила беспомощную дочь без присмотра, из-за чего ребенок захлебнулся. Ребёнка обнаружил отец, который стал оказывать дочери первую помощь, но было поздно, приехавшие врачи констатировали смерть малышки.



В ходе следствия обвиняемая, признав вину, пояснила, что якобы потеряла сознание, а когда очнулась, девочка уже скончалась. В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения, сообщает СУ СКР Омской области.

