Он отбывал срок за грабёж
19-летний Даниил Шиков, осужденный на 2 года 4 месяца лишения свободы за грабёж, покинул территорию колонии-поселения № 22 в городе Тайшет. Он сбежал 12 июля, сообщает пресс-служба ГУФСИН по Иркутской области.
Осужденный до отбывания наказания проживал в Тулуне.
Приметы: Рост 175 см., волосы короткие темные, лицо смуглое. На безымянном пальце левой руки татуировка в виде цифры 13.
Был одет в спортивный костюм темно-синего цвета и темные кроссовки.
При появлении сведений о возможном месте нахождения разыскиваемого жителей просят незамедлительно сообщить в полицию 02, дежурную часть ГУФСИН России по Иркутской области по тел. (3952) 33-97-12 или отдел розыска ГУФСИН по тел.: (3952) 26-81-34, 26-80-31, 216-888.
- В колонии-поселении № 22 содержатся граждане, осуждённые за совершение умышленных преступлений небольшой и средней тяжести. В колонии-поселении осуждённые содержатся без охраны, но под надзором администрации. Они пользуются правом свободно перемещаться по территории учреждения и покидать ее с разрешения администрации, могут носить гражданскую одежду, - уточняют в ГУФСИН.
Осуждённый сбежал из колонии в Иркутской области
Происшествия, Фото:
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