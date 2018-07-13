Наркосбытчика из Бурятии приговорили к 8 годам в Нижневартовске

Наркотики он хранил в «закладках» и у себя дома



Нижневартовский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении жителя Бурятии. Он признан виновным за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, с использованием сети «Интернет», группой лиц по предварительному сговору, сообщает пресс-служба прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.



В декабре прошлого года он получил наркотики, которые незаконно хранил частями при себе в квартире, а часть разместил в «тайниках-закладках» на территории Нижневартовска.



- Однако преступные действия довести до конца подсудимый не смог, так как был задержан сотрудниками полиции, - уточняют в прокуратуре.



Суд приговорил наркосбытчика к 8 годам колонии строгого режима.

