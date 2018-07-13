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Наркосбытчика из Бурятии приговорили к 8 годам в Нижневартовске

Наркосбытчика из Бурятии приговорили к 8 годам в Нижневартовске
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Наркотики он хранил в «закладках» и у себя дома

Нижневартовский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении жителя Бурятии. Он признан виновным за покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, с использованием сети «Интернет», группой лиц по предварительному сговору, сообщает пресс-служба прокуратуры Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

В декабре прошлого года он получил наркотики, которые незаконно хранил частями при себе в квартире, а часть разместил в «тайниках-закладках» на территории Нижневартовска.

- Однако преступные действия довести до конца подсудимый не смог, так как был задержан сотрудниками полиции, - уточняют в прокуратуре.

Суд приговорил наркосбытчика к 8 годам колонии строгого режима.
 
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