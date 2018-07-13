В Бурятии ищут пропавшего рыбака

Нашли только вещи пропавшего



В Бурятии уже седьмой день идут поиски пропавшего рыбака. Он исчез 6 июля на реке Глубокая около села Истомино Кабанского района.



- Поиски продолжаются и ведутся периодически, - пояснили «Байкал-Daily» в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.



Из вещей пропавшего удалось обнаружить только лодку и сапоги.



