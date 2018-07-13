Нашли только вещи пропавшего
В Бурятии уже седьмой день идут поиски пропавшего рыбака. Он исчез 6 июля на реке Глубокая около села Истомино Кабанского района.
- Поиски продолжаются и ведутся периодически, - пояснили «Байкал-Daily» в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.
Из вещей пропавшего удалось обнаружить только лодку и сапоги.
В Бурятии ищут пропавшего рыбака
Происшествия, Фото:
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