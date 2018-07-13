В Ангарске 15-летняя девочка обокрала пенсионерку



Девочке назначено условное наказание с испытательным сроком на 6 месяцев. Оплачивать иск пенсионерки будет отец подсудимой, сообщает пресс-служба Ангарского городского суда.



В Ангарске 15-летняя девочка украла деньги из сумки пенсионерки. Рецидивистка увидела, как пожилая женщина получила в магазине сдачу с 5 тысяч рублей и вышла на улицу.Злоумышленница проследовала за 65-летней женщиной. После чего на улице незаметно вытащила кошелёк с деньгами.