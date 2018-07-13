Похищенное он перевёз на мотоцикле марки «Урал»
В Забайкальском крае житель Борзинского района осуждён к лишению свободы за хищение груза с железнодорожного вагона, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Мужчина похитил со стоявшего на станции полувагона 4 тонны лома чёрного металла, стоимостью 50628 рублей. Похищенное он перевёз на мотоцикле марки «Урал» к своему дому, где оно было обнаружено и изъято сотрудниками транспортной полиции.
За совершение указанного преступления, учитывая рецидив преступлений, суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 10 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима.
Забайкалец украл с поезда 4 тонны металла
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