Забайкалец украл с поезда 4 тонны металла

Похищенное он перевёз на мотоцикле марки «Урал»



В Забайкальском крае житель Борзинского района осуждён к лишению свободы за хищение груза с железнодорожного вагона, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



Мужчина похитил со стоявшего на станции полувагона 4 тонны лома чёрного металла, стоимостью 50628 рублей. Похищенное он перевёз на мотоцикле марки «Урал» к своему дому, где оно было обнаружено и изъято сотрудниками транспортной полиции.



За совершение указанного преступления, учитывая рецидив преступлений, суд назначил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 10 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима.

