Деньги юноша взял из-под матраца
15-летний житель Ангарска украл у родителей своей подруги 300 тысяч рублей. Случилось это в декабре прошлого года, когда он зашёл к девушке в гости, обманув, что ранее оставил у неё какие-то вещи. Пока девушка занималась в соседней комнате с репетитором, парень делал вид, что ищет пропажу. Он зашёл в комнату родителей и из-под матраса вытащил деньги.
В этот же вечер молодой человек потратил крупную сумму денег на спиртные напитки. Также он раздавал купюры своим друзьям по их просьбе.
На следующий день родители обнаружили, что деньги пропали. Дочь рассказала, что ранее она передавала своему другу ключи от квартиры.
На суде несовершеннолетний признался, что в отсутствие хозяев квартиры нашёл деньги. Сначала он их брать не стал, а вернулся за ними позднее, именно в тот момент, когда девушка занималась с преподавателем.
Ангарский городской суд признал подсудимого виновным в краже и назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно.
В соответствии со ст. 1074 ГК РФ, несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно несут ответственность за причинённый вред на общих основаниях. В случае, когда у подростка в этом возрасте нет доходов или иного имущества, достаточных для возмещения вреда, то вред должен быть возмещен полностью его родителями.
Теперь матери несовершеннолетнего осуждённого предстоит выплатить в пользу потерпевшей стороны 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Ангарского городского суда.
15-летний ангарчанин украл 300 тысяч у родителей подруги
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Деньги юноша взял из-под матраца
Таксист не пропустил помеху справа
Улан-удэнцы купили у него несуществующие земельные участки почти на 2 миллиона рублей
Он оскорблял потерпевшую в зале заседания суда
Охваченная огнём женщина выбежала за помощью на улицу
Они схватили из кассы 4 тысячи и убежали
Пожар произошёл около 4 часов утра
Следственный комитет возбудил уголовное дело
Сотрудник от получения взятки отказался
Во время алкогольного застолья зять бросил в родственника табуретку
В Ачинске рабочий детского сада признан виновным в сексуальном насилии в отношении малолетней воспитанницы
Мужчина доставлен в больницу
«Урал» с отказавшими тормозами вылетел за ограждение и повис над пропастью. ВИДЕО
Осуждённых били дубинками, руками и ногами
В Кижингинском районе задержали очередного «чёрного лесоруба»