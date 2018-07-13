15-летний ангарчанин украл 300 тысяч у родителей подруги

Деньги юноша взял из-под матраца



15-летний житель Ангарска украл у родителей своей подруги 300 тысяч рублей. Случилось это в декабре прошлого года, когда он зашёл к девушке в гости, обманув, что ранее оставил у неё какие-то вещи. Пока девушка занималась в соседней комнате с репетитором, парень делал вид, что ищет пропажу. Он зашёл в комнату родителей и из-под матраса вытащил деньги.



В этот же вечер молодой человек потратил крупную сумму денег на спиртные напитки. Также он раздавал купюры своим друзьям по их просьбе.



На следующий день родители обнаружили, что деньги пропали. Дочь рассказала, что ранее она передавала своему другу ключи от квартиры.



На суде несовершеннолетний признался, что в отсутствие хозяев квартиры нашёл деньги. Сначала он их брать не стал, а вернулся за ними позднее, именно в тот момент, когда девушка занималась с преподавателем.



Ангарский городской суд признал подсудимого виновным в краже и назначил ему наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно.



В соответствии со ст. 1074 ГК РФ, несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно несут ответственность за причинённый вред на общих основаниях. В случае, когда у подростка в этом возрасте нет доходов или иного имущества, достаточных для возмещения вреда, то вред должен быть возмещен полностью его родителями.



Теперь матери несовершеннолетнего осуждённого предстоит выплатить в пользу потерпевшей стороны 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Ангарского городского суда.



