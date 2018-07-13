Мошенник из Бурятии объявлен в федеральный розыск

Улан-удэнцы купили у него несуществующие земельные участки почти на 2 миллиона рублей



Железнодорожный районный суд признал виновным 50-летнего улан-удэнца в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ – мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере. И назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.



- Судом установлено, злоумышленник, являясь председателем одного из дачных некоммерческих партнёрств республики, с марта 2012 года по июнь 2015 года путём обмана с использованием своего служебного положения похитил денежные средства у семи граждан на общую сумму 1 926 500 рублей,- сообщают в пресс-службе республиканской прокуратуры.



В частности, зная, что земельный участок площадью 60 тысяч квадратных метров администрацией Заиграевского района дачному некоммерческому партнёрству не выделен. Он продавал участки дачникам, заключая с ними фиктивные договора на производство работ по их обустройству. Таким образом аферисту отдали свои сбережения от 200 до 600 тысяч рублей.



- На оглашение приговора осуждённый, в отношении которого была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, не явился, объявлен судом в федеральный розыск, - уточняют в прокуратуре.



Судом также принято решение об удовлетворении исков потерпевших в части возмещения материального ущерба. После вступления решения суда в законную силу прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение.

