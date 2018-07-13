Жителя Бурятии осудят за оскорбления на заседании

Он оскорблял потерпевшую в зале заседания суда





Прокуратурой Хоринского района утверждён обвинительный акт по уголовному делу в отношении жителя села Хоринск, обвиняемого за неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного разбирательства.По версии органа дознания, обвиняемый ранее привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. В ходе судебного заседания он унижал честь и достоинство потерпевшей, оскорбляя её грубыми словами в неприличной форме.Сейчас уголовное дело отправлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.