Жителя Бурятии осудят за оскорбления на заседании

Он оскорблял потерпевшую в зале заседания суда
Прокуратурой Хоринского района утверждён обвинительный акт по уголовному делу в отношении жителя села Хоринск, обвиняемого за неуважение к суду, выразившееся в оскорблении участников судебного разбирательства.
По версии органа дознания, обвиняемый ранее привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. В ходе судебного заседания он унижал честь и достоинство потерпевшей, оскорбляя её грубыми словами в неприличной форме.
Сейчас уголовное дело отправлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Деньги юноша взял из-под матраца
Таксист не пропустил помеху справа
Улан-удэнцы купили у него несуществующие земельные участки почти на 2 миллиона рублей
Он оскорблял потерпевшую в зале заседания суда
Охваченная огнём женщина выбежала за помощью на улицу
Они схватили из кассы 4 тысячи и убежали
Пожар произошёл около 4 часов утра
Следственный комитет возбудил уголовное дело
Сотрудник от получения взятки отказался
Во время алкогольного застолья зять бросил в родственника табуретку
В Ачинске рабочий детского сада признан виновным в сексуальном насилии в отношении малолетней воспитанницы
Мужчина доставлен в больницу
«Урал» с отказавшими тормозами вылетел за ограждение и повис над пропастью. ВИДЕО
Осуждённых били дубинками, руками и ногами
В Кижингинском районе задержали очередного «чёрного лесоруба»