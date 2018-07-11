В Забайкалье с экс-замглавы управления МВД по борьбе с коррупцией взыскали 1,5 млн

Он был осуждён за взятки



Суд в Чите постановил взыскать с бывшего заместителя начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Забайкальскому краю Алексея Чечурина в доход государства 1,5 млн. рублей.



Ранее он был приговорён к лишению свободы на срок 8 лет 9 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Суд также лишил его специального звания «полковник полиции».



- Алексей Чечурин в декабре 2014 года вступил в преступный сговор с учредителем обществ с ограниченной ответственностью «Пилигримм», «Элис» и ряда других, занимавшихся поставками алкогольной продукции и организацией незаконного оборота алкогольной продукции на территории Забайкальского края. Используя свои служебные полномочия, он за ежемесячное вознаграждение от учредителя 100 тыс. рублей. За это он

предупреждал предпринимательницу о предстоящих оперативных мероприятий в отношении нее и подконтрольных ей фирм. Он также оказывал ей общее покровительство, консультировал, как избежать административной и уголовной ответственности за незаконный оборот алкогольной продукции. Алексей Чечурин лично и через подчиненных сотрудников УЭБиПК не принимал должных мер, направленных на изобличение и пресечение незаконной деятельности предпринимательницы по незаконному обороту алкогольной продукции, - сообщает прокуратура Забайкальского края.



С декабря 2014 года по февраль 2016 года Алексей Чечурин получил от неё взятку на общую сумму 1,5 млн. рублей.



