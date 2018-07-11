Он был осуждён за взятки
Суд в Чите постановил взыскать с бывшего заместителя начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Забайкальскому краю Алексея Чечурина в доход государства 1,5 млн. рублей.
Ранее он был приговорён к лишению свободы на срок 8 лет 9 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Суд также лишил его специального звания «полковник полиции».
- Алексей Чечурин в декабре 2014 года вступил в преступный сговор с учредителем обществ с ограниченной ответственностью «Пилигримм», «Элис» и ряда других, занимавшихся поставками алкогольной продукции и организацией незаконного оборота алкогольной продукции на территории Забайкальского края. Используя свои служебные полномочия, он за ежемесячное вознаграждение от учредителя 100 тыс. рублей. За это он
предупреждал предпринимательницу о предстоящих оперативных мероприятий в отношении нее и подконтрольных ей фирм. Он также оказывал ей общее покровительство, консультировал, как избежать административной и уголовной ответственности за незаконный оборот алкогольной продукции. Алексей Чечурин лично и через подчиненных сотрудников УЭБиПК не принимал должных мер, направленных на изобличение и пресечение незаконной деятельности предпринимательницы по незаконному обороту алкогольной продукции, - сообщает прокуратура Забайкальского края.
С декабря 2014 года по февраль 2016 года Алексей Чечурин получил от неё взятку на общую сумму 1,5 млн. рублей.
В Забайкалье с экс-замглавы управления МВД по борьбе с коррупцией взыскали 1,5 млн
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