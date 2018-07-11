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В Забайкалье объявили экстренное предупреждение

В Забайкалье объявили экстренное предупреждение
Происшествия, 
Там ещё три дня будут идти сильные ливни

В Забайкальском крае синоптики прогнозируют, что днём 11 и 12-13 июля местами по территории края ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни. Объявлено экстренное предупрждение.

Возможно подтопление низких участков местности и осложнение гидрологической обстановки, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю.

Как сообщал «Байкал-Daily», ливни, которые идут в Забайкалье уже почти месяц, вызвали потоп в нескольких районах. Размыты дороги, разрушены несколько мостов, подтоплены сотни домов. Из зоны бедствия эвакуировали около двух тысяч человек.

Накануне МЧС опубликовало видео спасения людей: их вывозят на лодках, а также снимают с чердаков. 
 
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