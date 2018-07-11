Там ещё три дня будут идти сильные ливни
В Забайкальском крае синоптики прогнозируют, что днём 11 и 12-13 июля местами по территории края ожидаются очень сильные дожди, сильные ливни. Объявлено экстренное предупрждение.
Возможно подтопление низких участков местности и осложнение гидрологической обстановки, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Забайкальскому краю.
Как сообщал «Байкал-Daily», ливни, которые идут в Забайкалье уже почти месяц, вызвали потоп в нескольких районах. Размыты дороги, разрушены несколько мостов, подтоплены сотни домов. Из зоны бедствия эвакуировали около двух тысяч человек.
Накануне МЧС опубликовало видео спасения людей: их вывозят на лодках, а также снимают с чердаков.
В Забайкалье объявили экстренное предупреждение
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