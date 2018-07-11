Водитель из Бурятии убегал от ФСБ, скидывая золото

Золото он вёз на продажу китайцам



В Забайкальском крае 46-летнего жителя Бурятии будут судить по ч. 1 ст. 191 УК РФ «Незаконные хранение и перевозка драгоценных металлов в крупном размере».



Мужчина с 2009 по 2017 год в Баунтовском эвенкийском районе Бурятии небольшими партиями по 10-100 граммов приобретал у различных людей золото. Его мужчина перевозил в Улан-Удэ и хранил у себя дома.



В сентябре 2017 года он решил продать накопленное золото гражданам КНР. Мужчина упаковал его в 2 свёртка и повез на машине в Читу.



В Забайкальском крае о мужчине стало известно сотрудникам УФСБ.



Пытаясь скрыться от сотрудников ФСБ, водитель выбросил свёртки на обочину федеральной автомобильной дороги «Байкал».



Однако его действия запечатлели, машину остановили, а золото подобрали и изъяли.



В соответствии с заключением эксперта, масса изъятого составила 9,9 кг, в нём содержится 8,3 кг химически чистого золота. Общая стоимость - 20,4 млн. рублей.



Уголовное дело направлено для рассмотрения в Черновский районный суд Читы, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.



