От огня спасли посёлок в Иркутской области

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Происшествия,  Фото:pixabay.com
4 лесных пожара продолжают действовать в районе

10 июля в Иркутской области не было зарегистрировано ни одного лесного пожара в зонах наземного и авиационного мониторинга. В зоне космомониторинга ликвидировано четыре пожара, один из которых, рядом с посёлком Бур Катангского района, он потушен силами лесопожарных формирований. Его площадь составила 4253 га.

По состоянию на утро 11 июля на обслуживаемой территории лесных пожаров не зарегистрировано. Четыре природных пожара продолжают действовать в зоне космомониторинга в Катангском районе, все они возникли из-за гроз. Их общая площадь составляет 9 701 га, покрытой лесом, и 197 га не лесной территории.

С начала пожароопасного сезона сотрудниками лесничеств проведено 4 466 контрольно-проверочных мероприятий соблюдения правил пожарной безопасности в лесах. Выявлено 1 116 нарушений, наложено 976 административных штрафов на общую сумму свыше 15 миллионов рублей. К административной ответственности привлечено 911 лиц, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
 
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