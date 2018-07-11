Он стрелял из охотничьего карабина
Приговором бывший начальник Куйтунского лесничества признан виновным в превышении должностных полномочий посредством высказывания угроз применения насилия, а также применения оружия (ч.3 ст.286 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура Иркутской области.
Во время патрулирование лесов, будучи в состоянии алкогольного опьянения, лесничий обстрелял из охотничьего карабина следовавший по дороге общего пользования автомобиль. В машине, помимо водителя, находились его ребёнок и пассажир. При этом не имел никаких оснований для применения оружия.
В ходе следствия и в суде подсудимый вину не признавал, несмотря на доказательства, заключения проведённых экспертиз и показания свидетелей.
Бывшему лесничему предстоит провести 4 года в колонии общего режима. Кроме того, после освобождения ему будет запрещено еще 2 года занимать должности в органах государственной власти.
В Иркутской области осудили стрелявшего по авто с людьми лесничего
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Он стрелял из охотничьего карабина
Злоумышленники едва не спалили мужчине дом
Женщина сделала поддельные дипломы родственнику и знакомым
Они продавали героин в Гусиноозёрске, купленный Иркутске
Трое из пострадавших пенсионеры
Мужчина попытался угнать авто соседки и украл 200 кг рыбы
Авария произошла вблизи жилых домов
Чтобы скрыть убийства он расчленил тела двух мужчин и спрятал в сумке
В Акшинском районе Забайкальского края осудили родителей-истязателей
На место приехала скорая. ВИДЕО
Стали известны подробности крупного ДТП в пригороде Улан-Удэ. ФОТО 18+
Он жестоко избил женщину
Люди пытались выбраться из покорёженных машин с жуткими криками
Мужчина плыл на лодке вместе со своим сыном
Авария произошла на Левом берегу