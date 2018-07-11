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В Иркутской области осудили стрелявшего по авто с людьми лесничего

Происшествия, 
Он стрелял из охотничьего карабина

Приговором бывший начальник Куйтунского лесничества признан виновным в превышении должностных полномочий посредством высказывания угроз применения насилия, а также применения оружия (ч.3 ст.286 УК РФ). Об этом сообщает прокуратура Иркутской области.

Во время патрулирование лесов, будучи в состоянии алкогольного опьянения, лесничий обстрелял из охотничьего карабина следовавший по дороге общего пользования автомобиль. В машине, помимо водителя, находились его ребёнок и пассажир. При этом не имел никаких оснований для применения оружия.

В ходе следствия и в суде подсудимый вину не признавал, несмотря на доказательства, заключения проведённых экспертиз и показания свидетелей.

Бывшему лесничему предстоит провести 4 года в колонии общего режима. Кроме того, после освобождения ему будет запрещено еще 2 года занимать должности в органах государственной власти.

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