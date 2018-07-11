В Бурятии осудили наркоторговцев

Они продавали героин в Гусиноозёрске, купленный Иркутске



В городе Гусиноозёрск, Селенгинского района Бурятии, вынесен обвинительный приговор организованной группе лиц (ОПГ), сбывавших героин, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.



Как выяснил суд, жительница Гусиноозёрска создала ОПГ, в состав которой вошли её супруг и 39-летняя жительница Иркутска. С июля 2012 года по сентябрь 2014 года они продавали героин в Гусиноозёрске, покупая его в соседнем регионе.



- В целях придания законного характера денежным средствам, полученным в результате реализации наркотических средств, часть из них организатор преступления легализовала путём сделок купли-продажи оборудования и пиломатериалов. Несмотря на принятые меры конспирации преступная деятельность была пресечена оперативно-розыскными мероприятиями, - уточняют в прокуратуре.



В соответствии с приговором суда подсудимые признаны виновными, им назначено наказание от 7 лет 5 месяцев до 8 лет лишения свободы каждому.



Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован.