В Бурятии пьяному вору дали условный срок

Мужчина попытался угнать авто соседки и украл 200 кг рыбы



В отношении 26-летнего жителя Кабанского района вынесен приговор за покушение на угон, кражу личных документов, кражу чужого имущества, совершённую с незаконным проникновением в иное хранилище, с причинением значительного ущерба гражданину, сообщает пресс-служба суда района.



В декабре прошлого года в селе Шигаево вечером мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, проходил мимо дома соседки. Увидев стоявший возле её дома автомобиль, он попытался его угнать.



- Разбив кирпичом стекло правой двери автомобиля и изнутри открыв дверь, проник в автомобиль. Разорвал контактные провода и попытался завести двигатель путём их соединения напрямую. Когда это ему не удалось, попытался завести двигатель находившимися при нём ключами от иных замков, но только повредил замок зажигания, - уточняют в пресс-службе Кабанского районного суда.



Увидев в бардачке автомобиля свидетельство о регистрации автомобиля и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования односельчанки, мужчина украл документы.



- Зная о том, что по этой же улице, через несколько домов, находится склад, принадлежащий потерпевшей, злоумышленник проник внутрь склада и похитил более 200 кг. рыбы различных видов. С похищенным скрылся с места преступления, - поясняют в суде.



Таким образом он нанёс односельчанке ущерб на общую сумму свыше двенадцати тысяч рублей. Суд признал его виновным и приговорил условному лишению свободы.

