В Акшинском районе Забайкальского края осудили родителей-истязателей
В 2016-2017 годах семейная пара неоднократно избивала своего старшего 8-летнего сына. При этом родители не менее трёх раз привязывали его на верёвку в доме, лишая тем самым свободы передвижения.
Об этом рассказал младший брат мальчика в детском саду. В семью пришла проверка, а ребёнка незамедлительно изъяли из семьи.
Сами родители отрицали на суде свою вину. Однако суд признал их виновными.
Отцу мальчика назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев в колонии общего режима, он взят под стражу в зале суда.
Матери предоставлена отсрочка отбывания наказания в связи с наличием годовалого ребенка.
В отношении старшего сына они лишены родительских прав, мальчик передан в другую семью.
Приговор в законную силу не вступил, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
В Забайкалье родители привязывали сына на верёвку
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