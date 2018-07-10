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В Забайкалье родители привязывали сына на верёвку

Происшествия, 
В Акшинском районе Забайкальского края осудили родителей-истязателей

В 2016-2017 годах семейная пара неоднократно избивала своего старшего 8-летнего сына. При этом родители не менее трёх раз привязывали его на верёвку в доме, лишая тем самым свободы передвижения.

Об этом рассказал младший брат мальчика в детском саду. В семью пришла проверка, а ребёнка незамедлительно изъяли из семьи.

Сами родители отрицали на суде свою вину. Однако суд признал их виновными.

Отцу мальчика назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев в колонии общего режима, он взят под стражу в зале суда.

Матери предоставлена отсрочка отбывания наказания в связи с наличием годовалого ребенка.

В отношении старшего сына они лишены родительских прав, мальчик передан в другую семью.

Приговор в законную силу не вступил, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

истязание
 
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