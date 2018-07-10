В Забайкалье родители привязывали сына на верёвку

В Акшинском районе Забайкальского края осудили родителей-истязателей



В 2016-2017 годах семейная пара неоднократно избивала своего старшего 8-летнего сына. При этом родители не менее трёх раз привязывали его на верёвку в доме, лишая тем самым свободы передвижения.



Об этом рассказал младший брат мальчика в детском саду. В семью пришла проверка, а ребёнка незамедлительно изъяли из семьи.



Сами родители отрицали на суде свою вину. Однако суд признал их виновными.



Отцу мальчика назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев в колонии общего режима, он взят под стражу в зале суда.



Матери предоставлена отсрочка отбывания наказания в связи с наличием годовалого ребенка.



В отношении старшего сына они лишены родительских прав, мальчик передан в другую семью.



Приговор в законную силу не вступил, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.



