Он жестоко избил женщину
Иркутский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 34-летнего гражданина, убившего жену с особой жестокостью
В апреле месяце 2017 года мужчина, проживающий в Заларинском районе, застал свою жену с другим мужчиной. На почве ревности он жестоко избил женщину. От полученных ранений она скончалась.
Приговором суда подсудимый приговорён к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.
Приговор в законную силу не вступил, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
Житель Иркутской области застал жену с любовником и убил
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Он жестоко избил женщину
Люди пытались выбраться из покорёженных машин с жуткими криками
Мужчина плыл на лодке вместе со своим сыном
Авария произошла на Левом берегу
В таком состоянии человек недооценивает свои силы, что приводит к несчастному случаю
5-летнего мальчика с термическими ожогами экстренно госпитализировали на самолёте лесоохраны
Хозяин горящей квартиры собирался спрыгнуть со второго этажа
Вступил в законную силу приговор суда в отношении женщины-водителя, по вине которой погибли люди
Лес горит на небольшой территории
МЧС опубликовало видео спасения людей от наводнения в Забайкальском крае
Инцидент произошёл в Якутии
Также предстоит оценить ущерб, нанесённый экологии
При пожаре в многоквартирном доме в посёлке Нижнеангарск Северо-Байкальского района Бурятии огнеборцы спасли жильцов
Сотрудники полиции избивали задержанных на озере Щучье
Пламя устранили за 20 минут