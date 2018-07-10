Житель Иркутской области застал жену с любовником и убил

Он жестоко избил женщину



Иркутский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 34-летнего гражданина, убившего жену с особой жестокостью



В апреле месяце 2017 года мужчина, проживающий в Заларинском районе, застал свою жену с другим мужчиной. На почве ревности он жестоко избил женщину. От полученных ранений она скончалась.



Приговором суда подсудимый приговорён к 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.



Приговор в законную силу не вступил, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.





