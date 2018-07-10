В Иркутской области утонул рыбак

Мужчина плыл на лодке вместе со своим сыном



Трагедия случилась на Усть-Илимском водохранилище Иркутской области. В минувший понедельник в вечернее время двое мужчин на гребной лодке «Казанке» вышли в залив Заходейка. В 25 метрах от береговой полосы судно перевернулось, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.



Лодка перевернулась в результате неправильного распределения в ней людей и груза - рыбаки оказались в холодной и неспокойной воде. Ни на одном из них не было спасательных жилетов. 56-летний рыбак утонул. Его сыну удалось вплавь добраться до берега, где ему оказали помощь другие рыбаки.



Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам обращаются к жителям и гостям региона с просьбой о соблюдении мер безопасности при отдыхе на водоёмах. Судоводители и иные лица, находящиеся на судах и в шлюпках, должны быть в спасательных жилетах, надёжно зафиксированных на теле с помощью имеющихся креплений.

