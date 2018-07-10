В таком состоянии человек недооценивает свои силы, что приводит к несчастному случаю
ГИМС МЧС сообщает, что причинами гибели людей на воде в Бурятии остаются, купание в состоянии алкогольного опьянения, купание в неустановленных и необорудованных местах, несоблюдение элементарных мер безопасности на водоёмах, а также низкие навыки в оказании первой помощи пострадавшим.
Специалисты ГИМС напоминают: категорически запрещается входить в воду и купаться нетрезвыми – в таком состоянии человек недооценивает свои силы, что приводит к несчастному случаю.
Чтобы избежать происшествий на воде, воздержитесь от купания в неизвестных и не предназначенных для этих целей водоёмах, в местах, где выставлены щиты с предупреждениями и запрещающими надписями.
- Будьте осторожны, не переоценивайте свои силы не купайтесь в нетрезвом состоянии. Особое внимание уделяйте детям, не оставляйте их на берегу без присмотра! – напоминают сотрудники МЧС.
В Бурятии чаще тонут пьяные люди
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Он жестоко избил женщину
Люди пытались выбраться из покорёженных машин с жуткими криками
Мужчина плыл на лодке вместе со своим сыном
Авария произошла на Левом берегу
В таком состоянии человек недооценивает свои силы, что приводит к несчастному случаю
5-летнего мальчика с термическими ожогами экстренно госпитализировали на самолёте лесоохраны
Хозяин горящей квартиры собирался спрыгнуть со второго этажа
Вступил в законную силу приговор суда в отношении женщины-водителя, по вине которой погибли люди
Лес горит на небольшой территории
МЧС опубликовало видео спасения людей от наводнения в Забайкальском крае
Инцидент произошёл в Якутии
Также предстоит оценить ущерб, нанесённый экологии
При пожаре в многоквартирном доме в посёлке Нижнеангарск Северо-Байкальского района Бурятии огнеборцы спасли жильцов
Сотрудники полиции избивали задержанных на озере Щучье
Пламя устранили за 20 минут