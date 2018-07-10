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В Бурятии чаще тонут пьяные люди

В Бурятии чаще тонут пьяные люди
Происшествия,  Фото:pixabay.com
В таком состоянии человек недооценивает свои силы, что приводит к несчастному случаю

ГИМС МЧС сообщает, что причинами гибели людей на воде в Бурятии остаются, купание в состоянии алкогольного опьянения, купание в неустановленных и необорудованных местах, несоблюдение элементарных мер безопасности на водоёмах, а также низкие навыки в оказании первой помощи пострадавшим.

Специалисты ГИМС напоминают: категорически запрещается входить в воду и купаться нетрезвыми – в таком состоянии человек недооценивает свои силы, что приводит к несчастному случаю.

Чтобы избежать происшествий на воде, воздержитесь от купания в неизвестных и не предназначенных для этих целей водоёмах, в местах, где выставлены щиты с предупреждениями и запрещающими надписями.

- Будьте осторожны, не переоценивайте свои силы не купайтесь в нетрезвом состоянии. Особое внимание уделяйте детям, не оставляйте их на берегу без присмотра! – напоминают сотрудники МЧС. 
 
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