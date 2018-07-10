В Улан-Удэ перед «зеброй» столкнулись «Тойота» и грузовик

Как стало известно «Байкал-Daily», накануне около 12 часов дня в микрорайоне Левый берег в Улан-Удэ произошло ДТП.
По словам очевидцев, грузовик совершал манёвр перед пешеходным недалеко от остановки «Школа 44». В этот момент «Тойота Камри» притормозила перед пешеходным переходом, и произошло столкновение.
К счастью, обошлось без пострадавших. Автомобили получили механические повреждения.
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