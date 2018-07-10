В Иркутске из горящей пятиэтажки эвакуировали 25 человек

Хозяин горящей квартиры собирался спрыгнуть со второго этажа
В Иркутскую пожарную охрану во втором часу ночи поступило сообщение о пожаре. На место пожара направили три подразделения огнеборцев.
Из пятиэтажного кирпичного дома эвакуировали 25 человек. Возгорание произошло в квартире на втором этаже. Из окон шёл дым, было видно открытое пламя. С балкона пытался спрыгнуть мужчина.
- Пострадавшему помогли спуститься и передали его бригаде скорой помощи. Человек получил отравление угарным газом. Возгорание было ликвидировано в считанные минуты, - сообщил начальник караула пожарно-спасательной части №1 Станислав Кононов.
Дверь в квартиру пришлось вскрывать специальным инструментом. В комнате горели личные вещи и тумбочка, сообщает ГУ МЧС по Иркутской области.
Сейчас на месте пожара дознаватели устанавливают обстоятельства происшествия. В качестве причины рассматривается неосторожное обращение с огнём при курении.
Хозяин горящей квартиры собирался спрыгнуть со второго этажа
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