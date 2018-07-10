Ангарчанку отправили в колонию за ДТП с двумя погибшими

Вступил в законную силу приговор суда в отношении женщины-водителя, по вине которой погибли люди



29 декабря 2017 года жительница Ангарска нарушила правила дорожного движения и допустила столкновение со следовавшим во встречном направлении автобусом. В результате ДТП двое пассажиров, находившихся в салоне её автомобиля, скончались на месте происшествия.



Подсудимая обвинение признала полностью и заявила ходатайство о рассмотрении дела в порядке особого судопроизводства, без исследования доказательств.



Суд назначил женщине наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также она лишена права управления транспортными средствами на 2 года 6 месяцев.



Женщина пыталась обжаловать приговор, посчитав его слишком суровым. Однако апелляционная инстанция оснований для снижения наказания не усмотрела, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

