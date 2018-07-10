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Ангарчанку отправили в колонию за ДТП с двумя погибшими

Ангарчанку отправили в колонию за ДТП с двумя погибшими
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Вступил в законную силу приговор суда в отношении женщины-водителя, по вине которой погибли люди

29 декабря 2017 года жительница Ангарска нарушила правила дорожного движения и допустила столкновение со следовавшим во встречном направлении автобусом. В результате ДТП двое пассажиров, находившихся в салоне её автомобиля, скончались на месте происшествия.

Подсудимая обвинение признала полностью и заявила ходатайство о рассмотрении дела в порядке особого судопроизводства, без исследования доказательств.

Суд назначил женщине наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также она лишена права управления транспортными средствами на 2 года 6 месяцев.

Женщина пыталась обжаловать приговор, посчитав его слишком суровым. Однако апелляционная инстанция оснований для снижения наказания не усмотрела, сообщили в пресс-службе прокуратуры Иркутской области. 
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