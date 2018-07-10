В Бурятии на пожаре спасли двух человек

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

При пожаре в многоквартирном доме в посёлке Нижнеангарск Северо-Байкальского района Бурятии огнеборцы спасли жильцов



Сообщение о пожаре поступило днём 9 июля. Когда пожарные прибыли на место в подъезде дома было сильное задымление. Из квартиры на втором этаже, где начался пожар, по лестничным маршам были эвакуированы 2 человека.



Погибших и пострадавших на пожаре нет.



В результате пожара в квартире выгорела кухня и ванная комната. Предварительная причина – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации бытовых электроприборов.



К тушению привлекались 2 единицы пожарной техники и 4 человека пожарной части № 50, сообщает пресс-служба Республиканского агентства ГО и ЧС.



