В Бурятии полицейские сядут в колонию за избиение задержанных





В результате потерпевший получил ушиб грудной клетки, мягких тканей головы, перелом рёбер.



Кроме этого, в июле 2016 года те же полицейские патрульно-постовой службы в одной из торговых палаток на озере Щучье задержали мужчину с наркотическим средством.



- При задержании полицейский-водитель без достаточных на то оснований применил в отношении данного гражданина наручники, повалил его на пол и нанес ему несколько ударов руками в голову, - уточнили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



Приговором суда полицейские приговорены к лишению свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Полицейский водитель приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, полицейский приговорен к 3 годам 2 месяцам. Сотрудники полиции взяты под стражу в зале суда.



Приговор в законную силу не вступил.









Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе МВД России

- Сотрудники полиции будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам после вступления в законную силу приговора суда, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе МВД России направило в Бурятию комиссию Главного управления собственной безопасности. Она займётся проверкой информации о пытках, в которых обвиняют полицейских.

В Бурятии к реальному сроку лишения свободы осуждены двое сотрудников полиции, избивавших задержанных граждан. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.Полицейский и полицейский-водитель отделения патрульно-постовой службы полиции отдела ОМВД РФ по Селенгинскому району в июне 2016 года задержали местного жителя в состоянии алкогольного опьянения на озере Щучье. Доставив задержанного в помещение пункта полиции, они надели на него наручники и нанесли множество ударов по телу руками и ногами.