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В Бурятии полицейские сядут в колонию за избиение задержанных

В Бурятии полицейские сядут в колонию за избиение задержанных
Происшествия, 
Сотрудники полиции избивали задержанных на озере Щучье

В Бурятии к реальному сроку лишения свободы осуждены двое сотрудников полиции, избивавших задержанных граждан. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Бурятии.

Полицейский и полицейский-водитель отделения патрульно-постовой службы полиции отдела ОМВД РФ по Селенгинскому району в июне 2016 года задержали местного жителя в состоянии алкогольного опьянения на озере Щучье. Доставив задержанного в помещение пункта полиции, они надели на него наручники и нанесли множество ударов по телу руками и ногами. 

В результате потерпевший получил ушиб грудной клетки, мягких тканей головы, перелом рёбер.

Кроме этого, в июле 2016 года те же полицейские патрульно-постовой службы в одной из торговых палаток на озере Щучье задержали мужчину с наркотическим средством.

- При задержании полицейский-водитель без достаточных на то оснований применил в отношении данного гражданина наручники, повалил его на пол и нанес ему несколько ударов руками в голову, - уточнили в Следственном управлении СКР по Бурятии.

Приговором суда полицейские приговорены к лишению свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Полицейский водитель приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы, полицейский приговорен к 3 годам 2 месяцам. Сотрудники полиции взяты под стражу в зале суда.

Приговор в законную силу не вступил. 

- Сотрудники полиции будут уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам после вступления в законную силу приговора суда, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.  

Как сообщал «Байкал-Daily», на прошлой неделе МВД России направило в Бурятию комиссию Главного управления собственной безопасности. Она займётся проверкой информации о пытках, в которых обвиняют полицейских.  
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