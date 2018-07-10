На пожаре в Бурятии выгорела ванная и кухня

Пламя устранили за 20 минут



Накануне вечером в Северо-Байкальском районе в посёлке Нижнеангарск произошёл пожар. Там на переулке Клубный загорелся жилой кирпичный 2-этажный многоквартирный дом.



В одной из квартир выгорела кухня и ванная комната. Пламя потушили за 20 минут пять человек и две единицы техники, сообщает ГУ МЧС по Бурятии.

