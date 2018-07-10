Пламя устранили за 20 минут
Накануне вечером в Северо-Байкальском районе в посёлке Нижнеангарск произошёл пожар. Там на переулке Клубный загорелся жилой кирпичный 2-этажный многоквартирный дом.
В одной из квартир выгорела кухня и ванная комната. Пламя потушили за 20 минут пять человек и две единицы техники, сообщает ГУ МЧС по Бурятии.
На пожаре в Бурятии выгорела ванная и кухня
Происшествия, Фото:
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