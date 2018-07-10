Всего в аварии пострадали трое
Заиграевский районный суд вынес обвинительный приговор жителю села Старый Онохой за нарушение правил дорожного движения, лицом, управляющим автомобилем и находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц и угон автомобиля, сообщают в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В июле прошлого года ранее судимый сельчанин угнал «Тойоту Висту». 3 июля, находясь в нетрезвом виде за рулём угнанной иномарки, с тремя пассажирами выехал на полосу встречного движения и врезался в «Тойота Надиа».
В результате ДТП погибли двое пассажиров «Тойоты Виста» - мужчины 27 и 42 лет. Они от полученных травм скончались на месте происшествия. 62-летней пассажирке «Тойота Надиа» причинён тяжкий вред здоровью.
Заиграевский районный суд приговорил виновника аварии к 4 годам и шести месяцам колонии с лишением права управления транспортными средствами на три года.
Кроме того, потерпевшей пассажирке «Тойоты Надиа» виновник обязан компенсировать 400 тысяч за причинённый моральный вред.
Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано, заключают в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
В Бурятии виновнику смертельного ДТП дали 4 года колонии
Происшествия, Фото:
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