В Бурятии скотокрадов приговорили к реальному сроку

Четверо из пяти преступников отрицали свою вину



Гусиноозёрским городским судом постановлен обвинительный приговор в отношении организованной группы лиц в составе 5 человек, занимавшихся кражей скота.



В апреле 2011 года двое бывших сотрудников правоохранительных органов родственников создали организованную преступную группу для кражи коров и лошадей на территории Селенгинского района республики.



Преступники украли 2 головы крупного рогатого скота и 5 лошадей. Каждому из потерпевших причинён материальный ущерб на общую сумму более 200 тысяч рублей.



- В ходе судебного заседания, несмотря на отрицание вины 4-мя подсудимыми, государственным обвинителем представлена совокупность доказательств, подтверждающих факт совершения злоумышленниками инкриминируемых им деяний, - сообщают в пресс-службе республиканской прокуратуры.



Суд лишил свободы 4 скотокрадов на срок от 5 до 7 лет, признавшему вину осуждённому – лишение свободы условно с испытательным сроком.



Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован, заключают в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

