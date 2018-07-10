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В Бурятии скотокрадов приговорили к реальному сроку

В Бурятии скотокрадов приговорили к реальному сроку
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Четверо из пяти преступников отрицали свою вину

Гусиноозёрским городским судом постановлен обвинительный приговор в отношении организованной группы лиц в составе 5 человек, занимавшихся кражей скота.

В апреле 2011 года двое бывших сотрудников правоохранительных органов родственников создали организованную преступную группу для кражи коров и лошадей на территории Селенгинского района республики.

Преступники украли 2 головы крупного рогатого скота и 5 лошадей. Каждому из потерпевших причинён материальный ущерб на общую сумму более 200 тысяч рублей.

- В ходе судебного заседания, несмотря на отрицание вины 4-мя подсудимыми, государственным обвинителем представлена совокупность доказательств, подтверждающих факт совершения злоумышленниками инкриминируемых им деяний, - сообщают в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Суд лишил свободы 4 скотокрадов на срок от 5 до 7 лет, признавшему вину осуждённому – лишение свободы условно с испытательным сроком.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован, заключают в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
кража
 
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