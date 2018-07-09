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Бурятские таможенники обнаружили крупную партию бриллиантов

Бурятские таможенники обнаружили крупную партию бриллиантов
Происшествия, 
Якутские бриллианты и ювелирные изделия везли из России в Монголию 

На таможенном посту МАПП Кяхта Бурятской таможни выявлена крупная партия якутских бриллиантов и ювелирных изделий из серебра, сообщает пресс-служба ведомства. Контрабандный товар перемещался гражданином России в Монголию без декларирования и был обнаружен в ходе таможенного досмотра транспортного средства.

В небольшом чемодане находилось 184 драгоценных камня – сертифицированные якутские бриллианты различного диаметра, цвета, огранки от 0,005 до 1 карата, каждый в индивидуальном пластиковом контейнере. Кроме того, в трёх полиэтиленовых пакетах находилось 421 ювелирное изделие – кольца, цепочки, серьги, браслеты с маркировкой 925 пробы – общим весом почти 3 кг. 



По факту незаконного перемещения драгоценных камней решается вопрос о возбуждении уголовного дела за контрабанду стратегически важных товаров и ресурсов. По факту перемещения незадекларированной коммерческой партии ювелирных изделий из серебра возбуждено дело об административном правонарушении.

 
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