В Бурятии горели постройки

Пожар произошёл в Баргузинском районе
В 6:19 9 июля на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре. В посёлке Усть-Баргузин по улице Дзержинского горели надворные постройки. В результате пожара сгорели надворные постройки.
Пожар ликвидирован в 7:10, сообщает ГУ МЧС по республике. На ликвидацию пожара было задействовано 4 человека и 2 единицы техники.
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