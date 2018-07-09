В Бурятии горели постройки





Пожар ликвидирован в 7:10, сообщает ГУ МЧС по республике. На ликвидацию пожара было задействовано 4 человека и 2 единицы техники.

В 6:19 9 июля на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре. В посёлке Усть-Баргузин по улице Дзержинского горели надворные постройки. В результате пожара сгорели надворные постройки.