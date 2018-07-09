Сергея Жигарева доставили в медицинское учреждение
Неизвестный избил депутата Госдумы от ЛДПР Сергея Жигарева, сообщил источник в правоохранительных органах.
Инцидент произошел накануне рядом с подъездом дома, в котором живёт политик, — на улице Полины Осипенко на севере Москвы, передаёт РИА Новости.
- Гражданин (потерпевший. - Прим. ред.) рассказал, что неизвестный оттолкнул дверь (машины. - Прим. ред.) Mercedes-Benz, в которой Жигарев находился вместе со своей знакомой, и нанёс депутату несколько ударов по лицу, - рассказал собеседник.
Со слов пострадавшего, неизвестный повалил его на землю и продолжил наносить удары руками по голове и телу, после чего скрылся. Проводится проверка. Депутат находится в больнице.
В Москве избили депутата Госдумы
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