Он упал с вышки
По факту гибели электромонтёра в Иркутской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщает Восточно-Сибирское следственное управление на транспорте СК России.
По версии следствия, 6 июня 2017 года в Шелеховском районе Иркутской области на перегоне «Большой Луг – Подкаменная» проводились работы по перевооружению контактной сети и ВЛ-6 с использованием автомотрисы № 1429, на которой была установлена вышка.
Около 18 часов машинист автомотрисы допустил превышение скорости движения при движении навстречу автомотрисе, что повлекло их столкновение.
Электромонтёр-линейщик, находившийся в момент столкновения на вышке, получил при падении телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Мужчина скончался на месте.
В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление причин и всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
В Иркутской области электромонтёр погиб при столкновении двух вагонов
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