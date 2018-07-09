Житель Бурятии спилил себе грузовик сосен

В Заиграевском районе поймали «чёрного лесоруба»



В ходе рейдового патрулирования лесов Заиграевского района государственный лесной инспектор обнаружил жителя села Старая Курба, который незаконно рубил сосны. При осмотре установлено, что лесорубом спилено 30 сосен в общем объёме более 6 кубометров. Ущерб, нанесенный лесному фонду, составил более 50 тысяч рублей, сообщает пресс-служба агентства лесного хозяйства Бурятии.



Автомобиль Duyna, бензопила и незаконно заготовленная древесина были изъяты.



В отношении гражданина составлен протокол о лесонарушении по ч. 2 ст. 260 УК РФ. Протокол передан в МВД России по Заиграевскому району для принятия правового решения.



Незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 3000 до 5000 рублей, на должностных лиц от 20 тыс. до 50 тыс. рублей, на юридических лиц от 200 тыс. рублей до 500 тыс. рублей. В случае если ущерб, причиненный лесному фонду составляет более 5000 рублей – нарушителю грозит уголовная ответственность.



Лесники просят жителей Бурятии незамедлительно сообщать о фактах незаконных рубок и других нарушениях лесного законодательства на горячую линию лесной охраны по телефону (3012)20-44-44.



