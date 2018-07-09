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В Улан-Удэ уничтожили дикорастущую коноплю

В Улан-Удэ уничтожили дикорастущую коноплю
Происшествия,  Фото:Управление по информационной политике
В черте Улан-Удэ обследовано более 210 гектаров местности

Антинаркотическая комиссия при администрации Улан-Удэ выехала на границу с Тарбагатайским районом для контрольной проверки уже обработанного химикатами участка. О том, что дурман трава оккупировала районы Бурятии известно давно, однако в и черте города это растение встречается тоже. 

В состав антинаркотической комиссии города Улан-Удэ, кроме руководителей структурных подразделений мэрии, входят представители заинтересованных федеральных и республиканских министерств и ведомств. На заседаниях рассматриваются самые разнообразные вопросы, начиная с закрашивания незаконных рекламных надписей на фасадах зданий и домов и заканчивая вопросами выделения денежных средств из бюджета города на профилактические мероприятия. 

Одной из мер борьбы с незаконным оборотом наркотиков также является обработка гербицидами дикорастущей конопли в черте города. У Управления общественной безопасности имеется соответствующее оборудование и запас химикатов. 5 июля специалисты Управления совместно с агрономом Инной Багиновой, ведущим специалистом филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Республики Бурятия, выехали на место.

В рамках всероссийской операции «МАК-2018» в черте Улан-Удэ обследовано более 210 гектаров местности. Конопля растёт на одной десятой этой территории.

- Ранее был выезд комиссии и обследование разных участков города, здесь мы обнаружили дикорастущую коноплю. Изначально её уничтожили механическим способом, а сегодня спустя 10 дней уже гербицидами уничтожили новые побеги, - пояснил Евгений Гарматаров, секретарь антинаркотической комиссии в Улан-Удэ.

В 2017 году на территории Бурятии силами наркоконтроля уничтожено более 250 тонн опасной травы, сообщает управление по информационной политике. 
 
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