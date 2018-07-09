В Иркутской области ягодница бродила по лесу двое суток

Она потеряла тропу во время дождя



Вечером 5 июля в отдел МВД поступило телефонное сообщение от 69-летней жительницы Шелехова. Она рассказала, что 4 июля отправилась на станцию «Огоньки» и пошла в лес собирать ягоду. Она планировала выйти из тайги днем 5 июля, однако во время дождя потеряла тропу и теперь не может выбраться из леса.



Срочно сформировали поисковые группы, состоящие из полицейских, сотрудников МЧС и волонтёров. Ситуацию осложняла информация, что пенсионерка в лесу провела более суток, и промедление могло стоить ей жизни.



Шелеховчанку искали несколько десятков человек. Участковые уполномоченные полиции, сотрудники уголовного розыска, патрульно-постовой службы, инспекторы ГИБДД, спасатели МЧС, волонтёры, родственники, лесники и охотники прочесывали тайгу в поисках женщины. Сотрудники полиции совместно со всеми неравнодушными выстроились в цепочку и прочесывали лесной массив, разбив его на квадраты.



Просёлочные дороги вдоль леса патрулировал транспорт поисковиков – служебные автомобили, квадроцикл спасателей и внедорожники волонтеров. Чтобы заблудившаяся женщина могла выйти на звук, сотрудники ОВД включали на автомобиле сигнальное громкоговорящее устройство, а охотник подавал сигналы, стреляя в воздух.



Поиск продолжался всю ночь. Найти потерявшуюся сборщицу ягоды удалось ранним утром. Её обнаружили при обследовании очередного квадрата. Услышавшая сигналы сборщица ягод вышла навстречу правоохранителям.



Сейчас жизни и здоровью женщины ничего не угрожает. Она поблагодарила сотрудников ОВД за помощь, проявленный профессионализм и смекалку, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



