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В Иркутске осудили банду, похищавшую деньги сирот через фиктивные браки

В Иркутске осудили банду, похищавшую деньги сирот через фиктивные браки
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мошенники обманули 12 несовершеннолетних сирот

Кировский районный суд Иркутска вынес обвинительный приговор по громкому уголовному делу в отношении мошенников, обчищавших сирот через фиктивные браки. На скамье подсудимых оказались трое ранее не судимых жителей Иркутска.

Схема работала следующим образом. Распоряжаться деньгами со специальных счетов сироты не могут до достижения 18 лет. Мошенники заставляли сирот (и девушек, и парней) срочно выходить замуж и жениться. ЗАГСам предоставлялись фальшивые справки о беременности. В случае регистрации брака сироты получали право снимать деньги со счёта до достижения 18-летия. Однако деньги у них под угрозой расправы отнимали.

Преступления совершены в отношении 12 потерпевших, общая сумма похищенных средств превысила 3млн. рублей.

- В судебном заседании один подсудимый полностью признал свою вину, двое – частично, по части преступлений организатор свою вину в совершении мошенничеств не признал, не отрицал свою причастность к подделке документов, - сообщает пресс-служба Кировского районного суда Иркутска.

Суд признал подсудимых виновными. Организатору группы назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Он был взят его под стражу в зале суда немедленно.

Второму участнику ОПГ суд назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Третьему участнику преступной группы, виновному в совершении четырёх преступлений, будучи в несовершеннолетнем возрасте, суд назначил наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы условно.

- Материалы уголовного дела при поступлении в суд составили 23 тома. Свидетелями по делу заявлено более 50 человек. Приговор постановлен на 139 листах, - сообщает пресс-служба Кировского районного суда. 
мошенничество
 
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