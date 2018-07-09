За выходные в Бурятии произошло 7 пожаров

Возгорания произошли в разных районах республики



За выходные в Бурятии произошло 7 пожаров. Первый из них случился в субботу, 7 июля, ночью в Кяхтинском районе в селе Ара-Алцагат. Там на улице Заречная загорелся дом. Огонь уничтожил пристроенную веранду и крышу дома. Пожар потушили почти за час 5 человек и 2 единицы техники.



В ту же ночь случился пожар в городе Северобайкальск. Там в 12 квартале сгорел автомобиль. Пожар потушили за полчаса три человека и две единицы техники.



В пять утра в субботу в Улан-Удэ на улице Гранатовая загорелась баня. Огонь повредил стену изнутри и потолочное перекрытие бани. Пламя потушили местные жители.



В тот же день, в 15:44 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о том, что в посёлке Каменск Кабанского района на улице Красноармейская горит стайка. Огонь повредил крышу и строение изнутри. Пожар ликвидировали в 16:05 два человека и одна единица техники.



В воскресенье, 8 июля, около 10 утра в Иволгинском районе в посёлке

Сужа загорелись теплицы. Огонь уничтожил две теплицы, а также произошло обрушение кровли. Пожар потушили почти через два часа 12 человек и 4 единицы техники.



В тот же день, в час ночи в Еравнинском районе в селе Сосново-Озёрское на улице Комсомольская изнутри выгорела будка. Пламя потушили за 20 минут два человека и одна единица техники.



В 8:09 в Селенгинском районе в посёлке Селендума на улице Малыгина загорелась веранда, которая выгорела в пожаре. Огонь потушили в 9:10 три человека и три единицы техники, сообщает ГУ МЧС по Бурятии.

