В Култуке горел рыбный рынок (видео)

Огнём уничтожены прилавки и торговый павильон
Ночью 8 июля в Култуке в Иркутской области произошёл пожар. Там горел рыбный рынок.
В 00:30 пожарно-спасательные подразделения МЧС России приняли участие в ликвидации пожара. В 00:39 пожар был локализован, в 00:44 ликвидирован.
К тушению пожара привлекались 4 человека личного состава и 2 единицы техники, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.
В результате пожара огнём уничтожены прилавки и павильон. Площадь возгорания составила 83 квадратных метра.
Обошлось без пострадавших. Причина пожара, ущерб и виновное лицо устанавливаются.
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