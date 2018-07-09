В Култуке горел рыбный рынок (видео)



В 00:30 пожарно-спасательные подразделения МЧС России приняли участие в ликвидации пожара. В 00:39 пожар был локализован, в 00:44 ликвидирован.





К тушению пожара привлекались 4 человека личного состава и 2 единицы техники, сообщили в ГУ МЧС по Иркутской области.







В результате пожара огнём уничтожены прилавки и павильон. Площадь возгорания составила 83 квадратных метра.



Обошлось без пострадавших. Причина пожара, ущерб и виновное лицо устанавливаются.



Ночью 8 июля в Култуке в Иркутской области произошёл пожар. Там горел рыбный рынок.