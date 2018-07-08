В Забайкалье лесничие за взятки покрывали «чёрных лесорубов»

В Читинском районе Забайкальского края перед судом предстанут бывшие лесничие, оказывавшие за взятки покровительство незаконным рубкам



В 2015 и 2016 годах лесничие создали несколько групп лесозаготовителей, которые после завершения рубки на предоставленных им лесных участках продолжали незаконно рубить лес в Городском и Сивяковском участковых лесничествах. За это лесничие получали взятки в размере 7-9 тысяч рублей за каждый вывезенный кузов грузового автомобиля, или 500 рублей за каждый кубический метр незаконно заготовленный древесины.



Лесничие, оказывавшие криминальное покровительство «чёрным лесорубам», указывали места совершения рубок и выявляли незаконные рубки спустя значительное время после их совершения. Это помогало виновным лицам избегать ответственности.



В общей сложности они получили в качестве взяток 1,5 млн. рублей.



Преступления выявлены в 2017 году в ходе расследования возбужденных ранее уголовных дел по фактам незаконных рубок.



Обвиняемые находятся под домашним арестом, они полностью признали свою вину.



На основании решения суда у них арестовано имущество, в частности, автомобили земельный участок и денежные средства.



Уголовное дело направлено для рассмотрения в Читинский районный суд, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.



