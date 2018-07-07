В Бурятии сгорел автомобиль

Пожар произошёл в городе Северобайкальск
Сегодня в 3.14 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о том, что в 12 квартале Северобайкальска горит автомобиль.
В результате пожара автомобиль сгорел, сообщает ГУ МЧС по республике. Пожар ликвидирован в 3.35. На ликвидацию пожара было задействовано 3 человека и 2 единицы техники.
Пожар произошёл в городе Северобайкальск
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