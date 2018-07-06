В Бурятии дотла сгорел дом и гараж





Пожар ликвидирован в 5:00, сообщает ГУ МЧС республики. На ликвидацию пожара было задействовано 6 человек и 3 единицы техники.

Сегодня в 3:52 на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о том, что в селе Уро по улице Гагарина горит дом. В результате пожара сгорели полностью дом и гараж.