Ангарские спортсмены занимались контрабандой стероидов

Они заказывали через интернет стероиды для роста мышц



В Ангарске осуждены спортсмены, обвиняемые в контрабанде сильнодействующих веществ, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Иркутской области.



Два спортсмена из Ангарска активно занимались бодибилдингом и пауэрлифтингом. Для повышения уровня выносливости организма, быстрого роста мышечной массы в течение года заказывали через интернет в республике Беларусь для личного употребления препараты класса анаболических андрогенных стероидов.



В их состав входили запрещённые сильнодействующие вещества. Международные почтовые отправления из республики Беларусь с препаратами, содержащими сильнодействующие вещества, были обнаружены и изъяты сотрудниками УФСБ России по Иркутской области.



Суд приговорил мужчин к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и 1 год 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.

