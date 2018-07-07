Они заказывали через интернет стероиды для роста мышц
В Ангарске осуждены спортсмены, обвиняемые в контрабанде сильнодействующих веществ, сообщили в пресс-службе прокуратуры по Иркутской области.
Два спортсмена из Ангарска активно занимались бодибилдингом и пауэрлифтингом. Для повышения уровня выносливости организма, быстрого роста мышечной массы в течение года заказывали через интернет в республике Беларусь для личного употребления препараты класса анаболических андрогенных стероидов.
В их состав входили запрещённые сильнодействующие вещества. Международные почтовые отправления из республики Беларусь с препаратами, содержащими сильнодействующие вещества, были обнаружены и изъяты сотрудниками УФСБ России по Иркутской области.
Суд приговорил мужчин к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и 1 год 6 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.
Ангарские спортсмены занимались контрабандой стероидов
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